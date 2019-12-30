إصابة 9 مواطنين عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف بنابلس

اندلعت مواجهات، فجر اليوم الاثنين، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مشير إلى أنه جرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف الهلال أنه جرى إسعاف ستة آخرين ميدانيا إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت قرب مقام يوسف.

واقتحم نحو 2500 مستوطن مقام يوسف فجر اليوم الاثنين؛ لأداء طقوس تلمودية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات. وفق ما أوردته وسائل الاعلام العبرية.