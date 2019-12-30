تطبيع مثير للجدل.. شمعدان يهودي خلف برج خليفة في الإمارات

في حدث تطبيعي جديد بين الإمارات العربية و"إسرائيل" المحتلة ومثير للجدل احتفل موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، ، حيث نشر الموقع خبراً جاء فيه أن ابناء الجالية اليهودية في إمارة دبي بالإمارات قد أشعلوا الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد "حانوكا" اليهودي ، ونشر الموقع صورة للشمعدان اليهودي ومن ورائه برج خليفة.

ولا تعتبر الغالبية العظمى من المؤرخين المستقلين ” الحانوكا” أو عيد النوار احتفالاً دينياً يهوديا ، إنما طقس استعماري صهيوني، وفي الواقع، هو احتفال لإحياء لذكرى تدشين وبناء الهيكل الثاني المزعوم في مدينة القدس المحتلة، وحانوكا تعني بالعبرية “تدشين”.