أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 30/12/2018، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق، منبهةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.