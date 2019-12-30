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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين- انخفاض طفيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:09 - 30 ديسمبر 2019
أسعر العملات أسعر العملات
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عادت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 30/12/2019، للانخفاض بعد أن حافظت على استقرارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وانخفضت أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الاثنين 30/12/2019،  بعد أن تعافت في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 30/12/2019، وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4400 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8400 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار

بیع

3.4800 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8900 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار

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