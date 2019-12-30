حالة الطقس اليوم الاثنين 30/12/2019.. ارتفاع طفيف

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين، مع بقاء الأجواء باردة في ساعات النهار، خاصة في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء، فيما تسقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات ليل الاثنين، تسود جواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق.

أما غدا الثلاثاء، لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة نهاراً، وفي ساعات الليل تسيطر الأجواء الباردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في انحاء البلاد.

وفي يوم الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الأجواء باردة نسبياً الى بارد نهاراً وبارداً جداً، وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

والخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسيطر الأجواء الغائمة جزئياً الى غائمة، فيما تتهيأ فرصة تساقط الأمطار في ساعات النهار، وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من المناطق.