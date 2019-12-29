احذر.. فيروسات معدية على النقود الوقية

يتداول الناس في مختلف البلدان العملات الورقية دون أي علم أنها أكثر وسيلة لنقل العدوى والأمراض من شخص إلى أخر، وفق الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا.

وحسب الهيئة، فإن فيروس الانفلونزا، يمكن أن يبقى ملاصقًا للنقود الورقية لمدة أسبوعين على الأقل، مضيفة أنه يمكن الإصابة بالمرض أيضّا عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب بشكل يدوي.

ويشير الخبراء، ان بعض البلدان تطبع العملات الورقية على أوراق خاصة معقمة، فيما لم يذكروا أي بلد بالتحديد.

كما كشف خبراء الهيئة بعض الأوهام المنتشرة عن الانفلونزا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولا وجود للزكام عند الإصابة بالمرض.

ونصحت الهيئة، بأخذ أدوية مخفضة للحرارة عند ارتفاعها إلى 39 درجة مئوية فقط، عند الاصابة بالانفلونزا وعدم تناول المضادات الحيوية، لأنها مخصصة لمكافحة البكتيريا، ولا تفيد في مكافحة الفيروسات المعدية.

وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي،

وتعشش البكتيريا بشكل كبير في العملات الورقية الرومانية، وتعتبر الأقذر، كما ان البكتيريا تستوطن في الدولار الأمريكي والكندي وعملة الهند الورقية.