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اتفاق ينهي أزمة شركة كهرباء القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:51 - 29 ديسمبر 2019
اتفاق كهرباء القدس اتفاق كهرباء القدس
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وقعت شركة كهرباء القدس، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لمنح الشركة قرضًا بقيمة 670 مليون شيقل لسداد مديونيتها لشركة الكهرباء القطرية "الإسرائيلية" بالتعاون مع التجمع البنكي.

ويفضي الاتفاق لإنهاء التهديد "الإسرائيلي" بقطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز الشركة، والسماح بتشغيل 4 محطات كهرباء ما يزيد القدرة لمناطق واسعة.

وسيتم خفض نسبة الفائدة التي تترتب على الشركة من 9% لصالح الشركة "الإسرائيلية" لـ6% متناقصة (ما يوازي 3.5% ثابتة) لصالح البنوك المحلية، وتعهد الشركة بإجراء إصلاحات إدارية داخلها لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى.

 

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