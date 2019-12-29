تشويش على شبكات الاتصالات الفلسطينية جنوب قطاع غزة

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بأن مناطق جنوب قطاع غزة والمستوطنات المحيطة الحدودية لمصر تتعرض لعمليات تشويش على الاتصالات الخلوية لجميع شبكات الاتصالات الفلسطينية و"الاسرائيلية"

ووفق المصادر، فإن التشويش ناجم عن هجمات الكترونية يقوم بها الجيش المصري ضد "داعش" في صحراء سيناء، ما تسبب بالتأثير على جميع الشبكات في المناطق القريبة من الحدود المصرية لتشمل الشبكات الفلسطينية العاملة في محافظة رفح الفلسطينية.

وأشار المصادر ذاتها، أن اتصالات تجرى مع الجانب المصري لحل أزمة التشويش، دون توضيح المزيد من التفاصيل.