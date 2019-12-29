تحذيرات "إسرائيلية" من اشتعال الضفة جراء اقتطاع أموال المقاصة

حذّر رئيس جهاز الشاباك "نداف أرجمان"، اليوم الأحد، من نتائج قرار خصم ١٥٠ مليون شيكل من أموال المقاصة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له أثر سلبي على العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل". وفق ما أوردته القناة 13 العبرية.

وقال أرجمان، خلال جلسة الكابينت اليوم، إن خصم هذه المبالغ من أموال الضرائب قد يؤدي إلى توتر الوضع بالضفة الغربية، مطالبًا بتحديد نوع العلاقات التي تريدها حكومة الاحتلال مع السلطة.

الجدير بالذكر، أن الكابينت صادق اليوم الأحد، على طلب وزير الحرب نفتالي بينت بخصم (١٥٠) مليون شاقل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية مقابل الرواتب التي دفعتها السلطة 2018 لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.