الأعلى منذ 13 عامًا.. ارتفاع مؤشر البطالة لعمال غزة

قال اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة ان

ترتفع مؤشر البطالة لعمال قطاع غزة في نهاية عام 2019 بشكل يعد الأعلى منذ فرض الحصار على قطاع غزة، وفق ما أفاد به اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة.

وحسب الاتحاد، فقد بلغت معدلات البطالة ما يقارب 54.9 % ومعدلات الفقر فاقت 80%، مشيرًا إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات اغاثية تجاوز 60% من سكان القطاع .

وأوضح، أن أعداد العاطلين عن العمل بلغت أكثر من 295 ألف عامل ، مبينة أن ذلك يعتبر مؤشرًا خطيرًا يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة .

وأشار إلى تدهور القطاعات الصناعية والإنتاجية في قطاع غزة، لافتا أن قطاع الصيد البحري بلغ عدد الصيادين فيه3700 صياد، 40% منهم فقط يزاولون مهنة الصيد والنسبة المتبقية بلا عمل، أما في قطاع الزراعة يواصل الاحتلال تجريف الأراضي اليومية وإطلاق النار على المزارعين ومنعهم من تصدير محاصيلهم.

كما أوضح الاتحاد، أن قطاع البناء والإنشاءات توقف بنسبة 80% من الورش ومواقع العمل والإنشاءات والبناء، بالإضافة إلى تأثر قطاع المنتجات المعدنية الذي قام الاحتلال بتدمير قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير، إضافة إلى قطاع الخياطة والغزل والنسيج بسبب الحصار وأزمة الكهرباء

وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الظالم ونصرة قطاع غزة، مناشدًا السلطة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة بالوقوف إلى جانب العمال وإنهاء الانقسام، وتوفير المشاريع التنموية والاغاثية لحل مشكلة الفقر والبطالة في قطاع غزة.