عشراوي: اقتطاع "إسرائيل" من أموال المقاصة ابتزاز مالي وسياسي

اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار الاحتلال باقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني.

واكدت عشراوي بيان صحفي لها، أن اقتطاع الاموال ابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذا القرار الخطير يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الاسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وأرضه ومقدراته.

وأوضحت ان قرار الاحتلال لن يثني القيادة عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات الشعب الفلسطيني.