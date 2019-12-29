"الديمقراطية" تحمل بلديات غزة خسائر المواطنين والتجار بعد تضرر ممتلكاتهم

شدّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن غرق عدة شوارع في قطاع غزة يُعد تقصيرًا واضحًا من بلديات قطاع غزة التي تقع على عاتق مسؤوليتها مراقبة شبكات الصرف الصحي وتطوير البنية التحتية في القطاع.

وتساءلت الجبهة في بيان صحفي لها: "أين جهوزية البلديات التامة لاستقبال المنخفض الجوي، ونحن نرى شوارع غزة ومناطق سكنية وبيوت المواطنين ومحلاتهم تغرق في أول منخفض جوي؟".

كما تساءلت: "أين دور وزارة الحكم المحلي في المسائلة والمحاسبة والتي أشرفت قبل عدة أشهر على انتخاب النخب في آلية البيت المفتوح لتعيين رؤساء البلديات في قطاع غزة؟".

وحملت الجبهة في بيانها، بلديات قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين والتجار وممتلكاتهم الناجمة عن غرق منازلهم ومحالهم التجارية.

ودعت للوقوف إلى جانب المواطنين والتجار والصيادين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر فادحة، ومعالجة مشاكل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة أننا في بداية فصل الشتاء