الجهاد: الاحتلال يتحمل مسؤولية اغتيال الشهيد أبو العطا والتنسيق الامني خنجر في ظهر المقاومة

عقبت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد على بيان وزارة الداخلية في قطاع غزة حول قضية اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

وأكدت الحركة على أن العدو الإسرائيلي هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو سليم.

وأوضحت الحركة أنها تتابع من خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية فحص كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد ابو سليم، مشيدة بدور الاجهزة الامنية في حماية ظهر المقاومة.

وجددت الحركة إدانتها الشديدة لكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجرا في ظهر المقاومة الباسلة وتهديدا لشعبنا الثائر.