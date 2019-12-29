تردد قناة عجمان الاماراتية على القمر نايل سات 2020

تعتبر قناة عجمان الامارتية، من أفضل القنوات المحلية في دولة الامارات العربية في بثها للمضمون الإعلامي المتنوع والجذاب، ما يدفع المشاهدين إلى طلب الاستفسار من قناة عجمان الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

وتبث قناة عجمان الإماراتية، بشكل مجاني وغير مشفر، على مدار 24 ساعة، فيما أطلق على اسمها عجمان، نسبة إلى إمارة عجمان التي تعد اهم الامارات حيوية في البلاد.

نبذة عن قناة عجمان :

وعرضت قناة عجمان الإماراتية أول محتوى إعلامي لها عام 1996، وتنوع القناة من برامجها في كافة المجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرض ست برامج، وهي :( صحة وحياة، تراثنا الجميل، الدين والحياة، مائدتي، سوالف رياضية، على كيفك، بالقانون).

تردد قناة عجمان على القمر الصناعي نايل سات 2020 :

القمر: نايل سات

التردد: 12226 H أو 11257 H

FEC/SR : 27500- 6/5 أو 27500- 6/5

الجودة : SD / HD