حالة الطقس المتوقعة الليلة و غداً في فلسطين

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يكون الجو الليلة باردا جدا، و خصوصاً في المناطق الجبلية، حيث تكون فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة.

أما يوم غد الإثنين، فتوقع الموقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المرتفعة في السماء مع فرصة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

ويوم الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد نهاراً وبارداً جداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على إرتفاعات محتلفة. و تكون الرياح في بداية النهار شرقية ومع ساعات النهار تصبح جنوبية غربية.

أما يوم الخميس فيطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة . ومع ساعات النهار تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في شمال ووسط البلاد . وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.