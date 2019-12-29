الاحتلال يصادق على اقتطاع ١٥٠ مليون شيكل من اموال المقاصة الفلسطينية

أعلنت مصادر "اسرائيلية" مساء اليوم الأحد أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، صادق على خطة "وزير الأمن"، نفتالي بينيت، التي تنص على مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.

و بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب، تعود لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، فيما أكدت الصحيفة أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علما أن "إسرائيل" سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.