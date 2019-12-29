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نتنياهو: سنوقع على اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:55 - 29 ديسمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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أكد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، انّه سيعقد اجتماعًا في قمة ثلاثية مع نظراءه في كل من اليونان وقبرص يوم الخميس المقبل، بشأن توقيع اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز.

وقال نتنياهو، خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته، اليوم، :"نحن على مفصل تاريخي مع عقد اتفاقية لمد خط انابيب بين الاحتلال وقبرص واليونان، لتصدير الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا".

وأضاف: أنّ الأرباح التي ستصلنا من وراء تصدير الغاز، ستعطينا قوة حيوية في العالم، وفق ما أوردته الكاتب "الإسرائيلي" جولين غالي.

وأوضح نتنياهو انه عزز مكاسب اقتصاد كيانه، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع دول العالم، مشيرًا إلى ازداد دخل نصيب الفرد الواحد من المستوطنين، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة عن السنوات الماضية، حسب زعمه.

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