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إعلان حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية، لهذا السبب!

  • فلسطين اليوم - تونس
  • 17:34 - 29 ديسمبر 2019
الجيش التونسي الجيش التونسي
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أصدر الجيش التونسي، اليوم الاحد، قرارًا بإعلان حالة التأهب الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا.

وقالت مصادر من الجيش التونسي، "إن قرار التأهب جاء تحسبًا لأي حالة تأهب نزوح من ليبيا"، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف، ان الجيش التونس ارسل تعزيزات امنية على الحدود، وباشر في عمليات تفتيش دقيقة على بوابات العبور، خشية من تهريب أسلحة إلى البلاد.

وتبلغ مساحة الحدود التونسية مع ليبيا، نحو 459كم، فيما ينتشر المئات من قوات الجيش على طول الحدود، لحمايتها من دخول وخروج المسلحين في القتال داخل ليبيا، ومنعهم من تهريب الأسلحة.

ويذكر، ان قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق من ديسمبر الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب طرابلس من قبضة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج

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