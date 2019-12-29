ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

"قهوة و ليمونة" للقضاء على الصداع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:33 - 29 ديسمبر 2019
صداع صداع
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أشارت دراسة حديثة الى أنه بإمكان أي شخص يعاني من الصداع أن تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

و أشارت "البوابة الألمانية" التي تناولت الدراسة  إلى سهولة تحضير ذلك "العلاج الطبيعي" في المنزل، وتأثيره المفترض على الصداع الذي لا يفلت منه أحد.

وأكدت البوابة الألمانية على أن تناول قهوة الاسبريسو بالليمون يساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها تجدي مع حالات الصداع النصفي.

وتتلخص "الوصفة" البسيطة من خلال تناول كوب من قهوة الاسبريسو، غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة.

وأضافت البوابة الألمانية أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.

ولكن وإذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.

الأكثر مشاهدة

متعلقات