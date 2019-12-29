وصول ومغادرة شخصيات دبلوماسية ووفود اجنبية إلى غزة عبر بوابة بيت حانون

ذكر المكتب الإعلامي للمعابر بغزة، اليوم الاحد، عن وصول ومغادرة شخصيات دبلوماسية ووفود اجنبية عدة إلى القطاع، عبر بوابة بيت حانون/إيرز.

وأفاد إعلام المعابر، بوصول ومغادرة وفود من وإلى غزة، عبر بوابة بيت حانون شمال القطاع.

وأشار إلى ان الشخصيات التي غادرت أرض القطاع، هم : (وزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي، وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ومدير مكتب أوتشا في غزة، ونائب رئس الوزراء زياد أبو عمرو).

وأوضح إعلام المعابر، عن وصول شخصيات دبلوماسية ووفود اجنبية، هم :( وصول وفد من موظفي "undp"، وفد مم اللجنة الدولية للصليب الأحمر،و رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووفد مرافق له مكون من"9" افراد، ومديرة مؤسسة اطفال الحرب "الهولندية").