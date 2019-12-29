انقاذ 31 مهاجرًا من الغرق قبالة السواحل الفرنسية

أنقذ خفر السواحل الفرنسية اليوم الأحد نحو 31 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القناة الانجليزية في بحر الشمال خلال الليل.

وأوضح بيان صادر عن السلطات المحلية الفرنسية، أن عشرات المهاجرين كانوا يحاولون خلال الليل تخطي بحر الشمال قبل أن يتعطل محرك القارب الصغير.

وأشارت إلى أن ثقل الركاب على القارب الصغير –قارب مطاطي- أدى إلى امتلائه بالماء وغرقهم في البحر قبل أن تنقذهم قوات خفر السواحل الفرنسية.

وقد شهدت الآونة الأخيرة محاولات عدة من المهاجرين لتخطي القناة الانجليزية لكن خفر السواحل وحرس الحدود في بريطانيا وفرنسا كانوا يعترضونهم حيث اعتقلوا في الفترة الماضية نحو 49 شخصًا.

تفاصيل عملية الانقاذ

وكانت حفر السواحل الفرنسية أنقذت في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد 11 مهاجرا، بينهم طفلان، من قارب قبالة مدينة كاليه الساحلية.

وبعد وقت من الحادثة الأولى أعلنت السلطات المحلية عن انقاذ 20 شخًا آخرين من بينهم امرأة حبلى قبالة الساحل الفرنسي قرب دنكيرك.

ويعاني المهاجرين الذين تم انقاذهم من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب الغرق في مياه البحر.