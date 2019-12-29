ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

انقاذ 31 مهاجرًا من الغرق قبالة السواحل الفرنسية

  • فلسطين اليوم - فرنسا
  • 16:48 - 29 ديسمبر 2019
انقاذ 31 مهاجرًا من الغرق قبالة السواحل الفرنسية انقاذ 31 مهاجرًا من الغرق قبالة السواحل الفرنسية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أنقذ خفر السواحل الفرنسية اليوم الأحد نحو 31 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القناة الانجليزية في بحر الشمال خلال الليل.

وأوضح بيان صادر عن السلطات المحلية الفرنسية، أن عشرات المهاجرين كانوا يحاولون خلال الليل تخطي بحر الشمال قبل أن يتعطل محرك القارب الصغير.

وأشارت إلى أن ثقل الركاب على القارب الصغير –قارب مطاطي- أدى إلى امتلائه بالماء وغرقهم في البحر قبل أن تنقذهم قوات خفر السواحل الفرنسية.

وقد شهدت الآونة الأخيرة محاولات عدة من المهاجرين لتخطي القناة الانجليزية  لكن خفر السواحل وحرس الحدود في بريطانيا وفرنسا كانوا يعترضونهم حيث اعتقلوا في الفترة الماضية نحو 49 شخصًا.

تفاصيل عملية الانقاذ

وكانت حفر السواحل الفرنسية أنقذت في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد 11 مهاجرا، بينهم طفلان، من قارب قبالة مدينة كاليه الساحلية.

وبعد وقت من الحادثة الأولى أعلنت السلطات المحلية عن انقاذ 20 شخًا آخرين من بينهم امرأة حبلى قبالة الساحل الفرنسي قرب دنكيرك.

ويعاني المهاجرين الذين تم انقاذهم من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب الغرق في مياه البحر.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات