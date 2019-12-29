الاحتلال "الإسرائيلي" يصادق على مقترح لتطوير المجتمعات الدرزية

أكدت القناة 7 العبرية، اليوم الاحد، ان حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وافقت على مقترح جديد لتطوير المجتمعات الدرزية في الداخل المحتل.

وأوضحت القناة، انّ بما يسمى وزير التعاون الإقليمي ووزير المالية ووزير الداخلية وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتطوير المجتمعات الدرزية، مشيرةً إلى ان برنامج التطوير مخصص له أكثر من 200 مليون شيكل، وسينفذ خلال العام الجديد 2020.

وذكرت ان نتنياهو التقى رئيس مجلس النقب مؤخرًا، وأطلعه على كافة تفاصيل الخطة المقدمة.

يشار إلى ان جماعة الدروز الدينية في "إسرائيل" تشكل اقلية إثنية دينية، كما ان حكومة الاحتلال تفرض عليهم تجنيدهم في الجيش، وسط رفض واسع مع قبل الطائفة الدرزية، ونتيجة ذلك يَحرم العدو بعض الحقوق المشروعة لهم.