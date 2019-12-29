سعودية تثير الجدل بسبب أزواجها الأربعة

هاجمت إعلامية سعودية، من وصفتهم بالمتطرفين بعد أن حرفوا مقالها وأخرجوه عن سياقه باجتزاء الفكرة الرئيسة منه وتطويعه حسب أهدافهم.

وقامت الاعلامية نادين البدير، بإعادة مقالها الذي يحمل عنوان ”أنا وأزواجي الأربعة“ غلى الواجهة، موضحة أنها كانت ستواجه تحريفهم بمقال آخر عنوانه ”انسوه“ إلا أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، بسبب دفاع المتطرفين عن الرجل المعنف.

وقالت البدير في رسالتها التي نشرت نصها عبر حسابها على موقع تويتر ”بعد عشر سنوات على مقالي الذي أخرجه المتطرفون عن سياقه وحرفوه عن مقصده فكرت بنشر مقال عنوانه (انسوه) لكني بعد دفاعهم عن الرجل المعنف صرفت النظر“.

وأضافت الصحفية السعودية: ”لا تنسوه دعوه يقض مضاجعكم ليل نهار واجتزئوا كما شئتم وأكملوا لعناتكم، حقيقة صار يعجبني لقب نادين أم أربعة“.

الجدير بالذكر أن نادين البدير أثارت الجدل مؤخرًا، من خلال هجومها على العنصر الذكوري في المجتمع واصفة إياهم بـ“الهمجيين" وغيرها من الصفات غير المحببة.