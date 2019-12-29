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ليس شنقًا.. انتحار 80 شخصًا بطريقة مثيرة

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 15:57 - 29 ديسمبر 2019
انتحار انتحار
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انتحر نحو 80 مواطنا ايرانيًا عبر تناول أقراص الأرز السامة خلال الـ 8 أشهر الماضية، حيث طالبت جهات حقوقية بضرورة زيادة الرقابة على توزيع هذه الأقراص في ظل تصاعد حالات الانتحار عن طريق هذه المادة.

يشار إلى ان "أقراص الأرز“ هي المسمى التجاري لأقراص المبيد الحشري (فوسفيد الألمنيوم)، إذ يؤثر تناول هذه الأقراص على الجهاز التنفسي والقلب خلال 4 ساعات، ما ينتهي بوفاة الشخص، وفقا للتقارير الطبية.

وقال مصدر مطلع: إن ”عدد المنتحرين الذين استعانوا بأقراص الأرز السامة زاد هذا العام بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، وإن عدد الرجال المنتحرين بهذه المادة فاق النساء بنسبة الثلثين“.

وشدد المصدر على ضرورة مراقبة السلطات توزيع أقراص الأرز في المحافظة، وتخفيض حصص الأقراص نظرا لتزايد استعانة المواطنين المقبلين على الانتحار على تناولها.

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