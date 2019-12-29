أسعار الوقود تنخفض مطلع العام المقبل

من المقرر أن تنخفض أسعار الوقود مطلع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2020 في "اسرائيل"، في أعقاب انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.14 شيقل، بينما يبلغ في مسار الخدمة الكاملة 6.35 بدءا من فجر يوم الأربعاء المقبل. وبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية 6.16 شيقل لغاية اليوم.

وتلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة مقابل كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وصرح مسؤولو الطاقة في "اسرائيل" أن انخفاض قيمة الدولار وهبوط أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض كبير بنحو أغورتين للتر الواحد من البنزين.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.