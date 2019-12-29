مقتل مذيعة شهيرة في تحطم طائرة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، الاسبوع الماضي، كانوا في طريقهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم، إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.

وكشفت فضائية "دبليو.دي.إس. يو نيوز" في نيو أورليانز إن ”مراسلتها الرياضية كارلي مكورد (30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم".

وأبلغت الأجهزة الامنية، أن 6 أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وسقوطها في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد في لافاييت بولاية لويزيانا.

وأوضحت المحطة أن شخصا واحدا من ركاب الطائرة وشخصا كان إما داخل سيارة أو بالقرب منها على الأرض نقلا إلى مستشفى محلي مصابين بجروح تشكل تهديدا لحياتهما.

وقال مصدر أمني في مؤتمر صحفي، إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضا في المستشفى.