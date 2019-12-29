التقى بمسؤولين "إسرائيليون".. كاتب سعودي يزور "إسرائيل" سرًا

كشف صحفي "إسرائيلي"، اليوم الاحد، ان كاتبًا سعوديًا شهير زار الأراضي المحتلة، سرًا، والتقى خلالها مسؤولين "إسرائيليون" كبار.

ونشر الصحفي شمعون آران في قناة كان العبرية، على حسابة "تويتر"، ان الكاتب والمتخصص في اللغات عبد الرزاق القوسي زار "إسرائيل" التقى بوزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس.

وقال آران :" أتمنى ان نبدأ صفحة جديدة ونطوي صفحة الكراهية الممتدة لمدة 14 قرنًا، تحقق للأجيال القادمة الرفاهية والأمان".

ويهرول بعض المطبعين من قادة الدول العربية وبعض "الخونة" للقضة الفلسطينية، إلى كيان الاحتلال في فتح علاقات تطبيعية بينهما، وكان آخرها نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو، اتصاله مع المطبع السعودي محمد سعود، وسط تبادل السلامات والضحكات.