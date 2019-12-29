مقتل سائق مصري بسبب ربع دولار.. كيف حدث هذا؟

لقي سائق مصري ”توك توك" مصرعه طعنًا بسلاح أبيض بسبب نزاع على 3 جنيهات ما يعادل ربع دولار في محافظة القليوبية.

وفي التفاصيل فقد حدثت مشاجرة بين سائق توك توك وأحد الركاب وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواه)، محدثاً إصابته بجرح طعني بالرقبة، بحسب ما أعلنه المستشفى، وتوفي فور وصوله.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الامنية أن مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بالمرج القاهرة)، وتم ضبطه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وفي اقتباس لاعترافات المتهم قال: "ركبت مع المجني عليه كي يوصلني لمحل عملي وحين وصلت دفعت له 5 جنيهات، فرفض.. وكان يريد 8 جنيهات، فتشاجرنا فقام بضربي على وجهي بالقلم.. فقمت بطعنه بالمطواة في قلبه ومات“.

وقال مصدر أمني: "إن عملية الطعن تمت في منطقتي الرقبة والقلب، والوفاة كانت بسبب الجرح القطعي بالرقبة، موضحًا أن اعتراف المتهم بطعنه في القلب كانت أمام النيابة".