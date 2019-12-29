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فيديو للرئيس الأمريكي السابق أوباما يشعل مواقع التواصل في 2019

  • فلسطين اليوم - واشنطناوباما
  • 14:57 - 29 ديسمبر 2019
اوباما اوباما
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ظهرت العديد من مقاطع فيديو التي شغلت العالم ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة خلال عام 2019، حيث رصد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أبرز هذه الفيديوهات، ويعود للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي التفاصيل، فقد تحدث الرئيس أوباما خلال مؤتمر صحفي، عن العقبات التي واجهها في طفولته، قبل أن يطلق دعابة وصفها بـ"الحساسة" بأنها لم تكن أبدا مثل المشاكل التي عانى منها نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ستيفن كاري، الذي كان يعاني من مشاكل بـ الكاحل.

وحقق الفيديو المتداول انتشارا واسعًا في مختلف دول العالم، وان كان الانتشار الاوسع في الولايات المتحدة الامريكية، وغيرها من الدول العربية.

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