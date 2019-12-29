"وحدة الغيوم" أخطر وحدات جيش الاحتلال تعرف على مهامها

كشف تقرير تلفزيوني إسرائيلي اليوم الأحد، دور ما تُسمى "وحدة الغيوم" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوم بجمع المعلومات التي تتيح لها قدرات تشغيلية متطورة.

ووفقًا لم نشره موقع (i24) نقلًا عن القناة الثانية الإسرائيلية، فإن "وحدة الحواسيب بقسم الاتصالات في جيش الاحتلال والتي تعرف باسم "وحدة الغيوم" ، تعتبر أهم الوحدات العسكرية على مدار سنوات الماضية، حيث تقوم بإدارة كافة الحواسيب ونظم المعلومات.

وتهدف هذه الوحدة الإسرائيلية الخطيرة إلى مضاعفة القدرة التشغيلية لجيش الاحتلال.

وذكر قائد الوحدة في التقرير، أن "وحدة الغيوم تشكل منصة مركزية تتيح للجيش قدرات كثيرة، بينها قدرات تشغيلية متطورة"،

ولفت إلى أن "الوحدة تضم أكبر الشبكات التي يمتلكها جيش الاحتلال، ويتم تشغيلها لدى الوحدة التي تقوم بحماية الشبكات أيضا في الإنترنت".

وبيّن التقرير أن "الجنود في مقر الوحدة يجلسون أمام شاشات كبيرة، وعلى سبيل المثال تظهر أمامهم الطائرة المسيرة التي تحلق فوق غزة، والمواد المصورة التي تلتقطها الكاميرات على الحدود اللبنانية، وحتى مواد أجهزة الاستشعار التي يحملها الجنود في الضفة الغربية".