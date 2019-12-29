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نتنياهو يسلم وزارة الصحة رسميًا لزعيم حزب "يهدوت هتوراة"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:27 - 29 ديسمبر 2019
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
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سلم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الصحة بنيامين نتنياهو، رسميًا وزارة الصحة للنائب الإسرائيلي يعقوب ليتسما وهو زعيم حزب "يهدوت هتوراة"، بعدما قدم استقالته من منصب الوزارة.

ومن الجدير ذكره أن نتنياهو يتولى عدة وزارات إلى جانب رئاسة حكومة الاحتلال منها وزارة الصحة.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي "أفيحاي ماندلبليت"، أكد عدم قانونية استمرار نتنياهو في الحقائب الوزارية التي يتولاها جانب رئاسة الحكومة.

والسبب في عدم قانونية تولي نتنياهو الحقائب الوزارية إلى جانب رئاسة الحكومة هو ما يقدم عن لوائح اتهام ضده.

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