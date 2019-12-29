مخابرات الاحتلال تهدد بسحب بطاقات الهوية لشبان من بلدة العيساوية

هددت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، بحسب بطاقات الهوية من شبان في بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان الاحتلال هدد بسحب بطاقة الهوية من شبان البلدة تحت ذريعة المشاركة في المواجهات وإلقاء الحجارة.

وقال محامي الهيئة، محمد محمود، :"إنّ الاحتلال هدد بتحويل ملفات أهالي العيساوية لما تسمى بوزارة الداخلية "الإسرائيلية"، لسحب هوياتهم".

وأضاف محمود، قرار الاحتلال جاء بعد التحقيق مع نحو 15 شابًا، قد اعتقلوا فجر اليوم.

وأشار إلى ان مخابرات الاحتلال حذرت الشبان بعد الافراج عنهم من المشاركة مجددًا في المظاهرات الشعبية.

وافرج الاحتلال عن الشبان المعتقلين بعد ساعات من التحقيق معهم، وعرف منهم : (: زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، و كايد محمود، وجمال عطية، ومحمد زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان).