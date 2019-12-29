مطالبات بتعويض المواطنين جراء خسائرهم من الامطار من البلديات

اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين غرق عدة شوارع وأحياء في قطاع غزة بمياه الأمطار في أيام المنخفض الجوي، يُعد تقصيراً واضحاً من بلديات قطاع غزة التي تقع على عاتق مسؤوليتها مراقبة شبكات الصرف الصحي وتطوير البنية التحتية في القطاع.

وتساءلت الجبهة، "أين جهوزية البلديات التامة لاستقبال المنخفض الجوي، ونحن نرى شوارع غزة ومناطق سكنية وبيوت المواطنين ومحلاتهم تغرق في أول منخفض جوي؟، وأين دور وزارة الحكم المحلي في المسائلة والمحاسبة والتي أشرفت قبل عدة أشهر على انتخاب النخب في آلية البيت المفتوح لتعيين رؤساء البلديات في قطاع غزة؟".

وحملت الجبهة بلديات القطاع المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين والتجار وممتلكاتهم الناجمة عن غرق منازلهم ومحالهم التجارية، ودعت إلى الوقوف لجانب المواطنين والتجار والصيادين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر فادحة، وإلى إجراء معالجة سريعة وعاجلة لمشاكل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة أننا في بداية فصل الشتاء.