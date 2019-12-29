محكمة الاحتلال تبت في قرار الحاق النساء بسلاح المدرعات قريباً

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، إنه من المتوقع أن تبت ما تسمى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، خلال شهر، في إلحاق مجندات بسلاح المدرعات، بعد تجميد تجنيدهن، لعدم قدرتهن على تعبئة قذائف الدبابات.

وبحسب الصحيفة العبرية تعقد المحكمة خلال نحو شهر جلسة لبحث دعوى قضائية تقدمت بها "إسرائيليات" شاركن في المرحلة التجريبية للبرنامج، لمساسه بالمساواة بين الجنسين.

وسيكون على جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الرد على الدعوى المقدمة ضده أمام قضاة المحكمة العليا، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المراحل التجريبية للبرنامج (لم تسمها) أن "مشاكل ذهنية" ظهرت في أداء المتدربات لدى مشاركتهن في مهام عملياتية بسلاح المدرعات، فضلاً عن عدم قدرتهن على تعبئة (تلقيم) قئائف الدبابات.

وأوضحت "يديعوت" أن تلك المهام العملياتية جرى تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج التي انتهت قبل عام ما اضطر الجيش إلى تجميده.

واحتفل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صيف 2018 بانتهاء المراحل التجريبية للبرنامج الذي وصفه آنذاك بالناجح، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن البرنامج جوبه بانتقادات شديدة من قبل اليمين "الإسرائيلي" منذ تبنيه على يد رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، وهي الانتقادات التي تواصلت في عهد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.