الاحتلال يهدد بسحب هويات من العيسوية في القدس

هددت سلطات الاحتلال اليوم الاحد 29/12/2019 سكان بلدة العيسوية في القدس المحتلة بسحب هوياتهم حال سماحهم لأولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات مع الاحتلال .

وقال محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ان سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن عدد ممن اعتقلوا فجر اليوم من منازلهم في بلدة العيسوية، وتحذيرهم من مشاركتهم أو أولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة"، وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية "لسحب هوياتهم" في حال مخالفة ذلك

قرار الافراج شمل كلا من: زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، ومحمود كايد، وجمال عطية، ومحمد زهرة، ومحمود ناصر، وفادي عليان.

وأكد محمود أن "سحب الهويات" بحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد.