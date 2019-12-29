الأسير المجاهد منيف أبو عطوان يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد منيف محمد محمود أبو عطوان "جنادية" (48) عاماً من بلدة دورا قضاء الخليل أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/12/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي 5 مؤبدات بالإضافة إلى 40 سنة أخرى بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس وتشكيل خلايا عسكرية للسرايا، وإعداد عبوات ناسفة، والتخطيط لعملية (عتنائيل) الاستشهادية التي نُفذت بتاريخ 27/12/2002م، والتي نفذها استشهاديين من سرايا القدس وهما أحمد الفقيه ومحمد الدرابيع شاهين ضد قوات الاحتلال الصهيوني والتي أدت إلى مقتل خمسة صهاينة والعديد من الإصابات في صفوفهم.

جدير بالذكر أن الأسير منيف جنادية "أبو عطوان" ولد بتاريخ 25/10/1971م، وهو متزوج، ولديه بنتان، وتوفيت والدته بتاريخ 17/03/2011 بعد أن زارته في السجن بيومين، ويعاني المجاهد منيف من كسر في أضلاع الصدر أثناء التحقيق معه ومن ضعف في النظر وتشويش في الرؤية ونقاط سوداء في العين، وأن مشكلة النظر ظهرت عنده بعد تلقيه ضربة على رأسه أثناء التحقيق معه من قِبل محققين مخابرات العدو الصهيوني، ولا يقدم له العلاج اللازم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال ومصلحة سجون بحقه وبحق باقي الأسرى في السجون، ويقبع حالياً في سجن رامون.