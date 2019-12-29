"إسرائيل" خلال 2019 ..انتخابات لثلاث مرات وهروب مهين لنتنياهو مرتين..ويوم أسود بتوقيع دولي

مر عام 2019 على الاحتلال "الاسرائيلي" بمزيد من التناقضات والفوضى والمخططات الخبيثة رغم الفراغ السياسي بعد فشل كافة المحاولات لولادة حكومة "إسرائيلية" دون جدوى والاحتكام لصناديق الاقتراع مرتين والتجهيز للثالثة خلال العام.

فخلال 2019 تمكنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من تمريغ أنف قادة الاحتلال وخاصة في مشهد هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مرتين أولهما خلال إلقاء كلمة لأنصاره في "سيدروت" والثانية كانت خلال الشهر الجاري قبيل انتخابات الليكود في عسقلان، لينتقم نتنياهو في المرة الأولى باغتيال القيادي الكبير في سرايا القدس بهاء أبو العطار، والتهديد باغتيال من نفذ الثانية .

المعركة الدبلوماسية بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية كانت كحرب مفتوحة خلال 2019 ، فكانت البداية بملف ضم الضفة والأغوار، ويليها قطع مخصصات المقاصة، وقرار الجنائية الدولية الذي اعتبرته "اسرائيل" اليوم الأسود، فضلاً عن نجاح السلطة في معركتها مع الأونروا والتجديد لها 3 سنوات إضافية ، بالإضافة إلى شرعنة أمريكا لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، بالإضافة لقرار تسجيل أراضي المستوطنات لديها.

وعن أبرز الملفات الاحتلال خلال 2019 ، والتي حاولت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حصرها على النحو التالي ..





الانتخابات الإسرائيلية ..3 مرات في نفس العام

البداية كانت في نهاية العام الماضي عندما أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" عن انتخابات مبكرة في أبريل/نيسان 2019 ، وخاصة مع استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون للتجنيد الإجباري ، واتهامات بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال في ثلاث قضايا.

الانتخابات الاولى كانت في الحادي عشر من نيسان ، حيث توجه العشرات من "الاسرائيليين" للاقتراع لتكون النتائج الليكود 36 مقعدًا و"اليمين الجديد" خارج الكنيست.

وأظهرت النتائج تعزيز قوة حزب الليكود بمقعد إضافي، ليحصل على 36 مقعدًا، كما أكدت النتائج أن حزب "اليمين الجديد" فشل في تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب النتائج، فإن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية حصل على 65 مقعدا، وهو أكثر من نصف مقاعد الكنيست، فيما حصل معسكر أحزاب الوسط - يسار بالإضافة إلى الأحزاب العربية، على 55 مقعدًا، ما سيسهل من مهمة الليكود، بزاعمة بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة المقبلة.

هذة النتائج لم تفلح في انهاء ازمة تشكيل الحكومة ، ليكون القرار في الـ30 من مايو بحل الكنيست ، والاعلان عن انتخابات جديدة في أيلول .

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل. وأيد 74 عضوًا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست.

الانتخابات الثانية خلال نفس العام كانت في السابع عشر من سبتمبر 2019 وهي الانتخابات الثانية والعشرون لكنيست "إسرائيل"، وهي الانتخابات التشريعية المبكرة الثانية التي تعقد في "إسرائيل" في نفس العام ، حيث أعلن عن عقدها وعن حل الكنيست الواحد والعشرون بعد ان فشل بينيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد أقل من شهرين من الانتخابات السابقة والتي عقدت في 9 أبريل 2019.





وأظهرت النتائج النهائية حصول حزب “ازرق ابيض” على 33 مقعداً، و32 مقعدا لليكود. وفاز تحالف “القائمة المشتركة” للأحزاب ذات الأغلبية العربية ب13 مقعدا، يليه حزب “شاس” مع 9 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” مع 7 مقاعد. كما حصل “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد. وحصل “يمينا” بقيادة ايليت شكد على 7 مقاعد، وحزب العمل-غيشر 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي ( تحالف ميرتس وايهود براك) 5 مقاعد.

تعتبر نتائج الانتخابات هزيمة لنتنياهو، الا ان تركيبة الكنيست التي افرزتها هذه الانتخابات لم تحقق وصول اي من الحزبين إلى ائتلاف يضمن غالبية 61 مقعداً على الاقل من اصل 120. في اعقاب ذلك عرض رئيس الدولة رؤوفن ريفلين على الحزبين الأكبر دخول حكومة وحدة وطنية.

في الثاني عشر من ديسمبر تم الاعلان عن حل "الكنيست" نفسه رسميًا للمرة الثالثة وانتخابات ثالثة في آذار 2020 حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي على حل نفسها، بتأييد 94 عضوا دون أي صوت معارض.

كما صادقت الهيئة على "قانون الانتخابات للكنيست" الـ23 بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 آذار/مارس المقبل.





صواريخ غزة تهين نتنياهو تدفعه للهروب مرتين خلال 2019

الحادثة الأبرز خلال 2019 ، والتي لا تزال عالقة في عقول الغزيين والفلسطينيين نظراً لكم الاهانة التي تعرض لها رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو ، خلال هروبه من منصة مؤتمره الانتخابي ..

حيث دوت في منطقة عسقلان واسدود ومناطق في غلاف قطاع غزة”، بعد رشقة من المقاومة الفلسطينية ، ليكون الخوف والهروب هو عنوان نتنياهو توعد بإغتيال من اعطى الأوامر ، لتكون الاتهامات الاسرائيلية للقيادي الكبير في حركة الجهاد في بهاء ابو العطا ، وليتم اغتياله فجر 12-11-2019.

الهروب الثاني ..طيف البهاء لم يغب ، وفقا لقادة الاحتلال كون ان مشهد هروب نتنياهو تكرر في 25-12-2019 المرة الثانية ، اثناء مشاركته في الانتخابات الداخلية لحزبه في مدينة عسقلان المحتلة والتي أدت إلى هروبه للملاجئ المحصنة مع انطلاق صافرات الانذار قائلاً:" من أطلق صواريخ المرة الماضية غير متواجد معنا اليوم؛ في إشارة إلى القائد في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا ، مهدداً من أطلق الصاروخ قائلاً:" من أطلق الصواريخ اليوم يجّب أن يُجهز نفسه....

التحقيقات مع نتنياهو واتهامه بشكل رسمي

التحقيقات بدأت منذ بداية العام ، حيث بدأ ما يسمى بقضاء الاحتلال في التحقيق في ملفيّ 2000 و4000، حيث كان المشتبه فيهما رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ومقرّبوه.

أوصت الشرطة الإسرائيليّة، بتقديم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للمحاكمة، بشبهة تلقي رشىً، بالإضافة إلى مالك شركة "بيزك" للاتصالات وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش، بشبهة منح رشىً في إطار الملف 4000.

وبناءً على الشهادات توصّلت الشرطة إلى استنتاج أنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأولي بوجود توجيهات من نتنياهو، بحسب القناة.

بدء التحقيقات التمهيدية مع نتنياهو قبل انطلاق محاكمته بتهم الفساد2-10-2019 ، حيث بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمي له بالفساد، إذ طالب محاموه بعدم توجيه الاتهام له، في وقت يهدد فيه مأزق انتخابي بفض سيطرته منذ مدة طويلة على السلطة.

وستتيح الجلسات التمهيدية التي تسبق المحاكمة عادة والمقرر أن تعقد على مدار أربعة أيام لرئيس الوزراء، تفنيد الاتهامات المبدئية التي أعلنها النائب العام أفيخاي مندلبليت في ثلاثة تحقيقات في الفساد.

21 تشرين الثاني/ نوفمبر اتهام نتنياهو بتلقي رشى وخيانة الأمانة والخداع، حيث قرر ما يسمى بالمدعي العام "الإسرائيلي" أفيخاي ماندلبليت توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

ويأتي قرار القضاء الإسرائيلي في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة سياسية بعد فشل نتنياهو وكذلك منافسه بيني غانتس في تشكيل حكومة جديدة. وللخروج من هذا المأزق طلب الرئيس الإسرائيلي من أعضاء البرلمان (الكنيست) اختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة.





خسائر اسرائيل خلال العدوان على غزة

لم تتوقف "اسرائيل" من شن عدوانها على غزة سواء باستهداف المواطنين والاطفال المشاركين في مسيرات العودة او من خلال عدة اعتداءات شنتها خلال العام سواء في شهر اذار او مايو ، ولكن الخسائر التي تكبدها الاحتلال بعد اغتيال "إسرائيل" القيادي في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بهاء أبو العطا وزوجته، واستهدافها للقيادي بالحركة أكرم العجوري بدمشق كانت كبيرة في الثاني عشر من نوفمبر .

وبدأت سرايا القدس بعد اغتيال "أبو العطا" اطلاق الصواريخ من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حتى تراجعت عجلة الاقتصاد الإسرائيلي وانخفضت تدريجيًا.

وأصيب 62 اسرائيلياً بينهم 20 في حالة الهلع، نتيجة تساقط الصواريخ التي أطلقت من غزة على البلدات الإسرائيلية، فيما دوّت صفارات الإنذار على مدار اليومين الماضيين خلال هذه الجولة، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وخسائر الاقتصاد الاسرائيلي جراء موجة القتال بين حركة الجهاد واسرائيل بلغت 275 مليون شيكل .

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن وقوع خسائر فادحة بقيمة أكثر من مليون شيكل بوقوع خسائر بعشرات الملايين من الشواكل خلال الساعات الأولى من رد سرايا القدس والمقاومة، حيث تبين في نهاية اليوم الأول من عملية الرد خسارة 100 مليون شيكل خسائر في البنية الاقتصادية الإسرائيلية سواء بتضرر بعض المباني أو المصانع التجارية الإسرائيلية.

27 ألف مهاجر وصلوا إلى إسرائيل

أصدر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بيانات حول الهجرة بأن 3.3 مليون مهاجراً يهوديا وصلوا إلى إسرائيل منذ عام 1990 ما نسبته 43.7 %.

وأوضح المكتب وفق ما نقلت القناة 7 العبرية، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 (من يناير إلى أكتوبر) ، وصل 27.3 ألف مهاجر إلى إسرائيل.

وذكرت أن هذه زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.







قرارات نهاية 2019

قرار "اسرائيلي" يوعز بنقل تسجيل المستوطنين لأراضي بالضفة لوزارة القضاء الإسرائيلية ..صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت ان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء ، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

ويحاول بينيت، من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

أمريكا تعتبر بناء المستوطنات غير مخالف للقانون الدولي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي. بيد أن بومبيو استدرك قائلا إن الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات.

قرار الجنائية الدولية يوم اسود على اسرائيل 20-12-2019

قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة والقدس قرار اثار حفيظة بنيامين نتنياهو الذي قال إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل".

وتابع نتنياهو: "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة"، كما قال.

ولا تزال العديد من القضايا العالقة والتي لاتتواني"اسرائيل" من التحريض ضدها وخاصة محور المقاومة " ايران وسوريا ولبنان وفلسطين ’ بالاضافة الى المساعي للتطبيع مع الدول العربية ، حيث وصفت العام بعد اتصالات مع عدد من الدول العربية بالافضل من ناحية التطبيع العلني.