بنسودا ترفض الاتهامات الإسرائيلية لها بالانحياز للفلسطينيين

رفضت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، الاتهامات الإسرائيلية لها بانحيازها للفلسطينيين، في أعقاب قرارها بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مؤكدة أنها تعمل باستقلالية وموضوعية وصدق وإنصاف.

وقالت بنسودا خلال مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة لم تفتح التحقيق بعد، متوقعة أن يبدأ العمل خلال 120 يوماً، مضيفة أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم، ولا تتعامل مع النزاعات بين الدول"، وأضافت: "لن أجعل تفاصيل التحقيق علنية".

ورفضت بنسودا الاتهامات "الإسرائيلية" بأنها استسلمت لضغوط من المسؤولين المناهضين لـ "إسرائيل"، قائلة إن "هذا خطأ، فأنا أعمل بأقصى قدر من الاستقلال والموضوعية والإنصاف والصدق"، مضيفة أن "أي محاولة لإثبات أو تأكيد العكس، هي ببساطة مضللة ولا أساس لها، ومخالفة للواقع".