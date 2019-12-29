المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس

من المتوقع، أن تصادق ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" الأسبوع الحالي على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الأحد، أن ما يسمى بمجلس البناء الأعلى في الإدارة المدنية سيصادق هذا الأسبوع على بناء ألفي وحدة استيطانية في كتل استيطانية ومستوطنات معزولة.

وذكرت، أن المصادقة تأتي تطبيقًا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام التي قال فيها إنه "سيسعى قريبًا للمصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية".

وبين نتنياهو بأنه سيعلن قريبًا عن ضم الأغوار والسعي للحصول على دعم أمريكي لضم بقية مستوطنات الضفة المحتلة.