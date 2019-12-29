وست هام يونايتد يقيل مدربه التشيلي بلغريني لسوء النتائج

أقال نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مدربه التشيلي مانويل بلغريني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم.

وأعلن النادي في بيان له نشره على موقعه الرسمي، "وست هام يؤكد أن مانويل بلغريني قد ترك النادي، ويود ديفيد سوليفان وديفيد غولد الرئيسان المشتركان للنادي إلى جانب مجلس الإدارة والجميع في وست هام يونايتد أن يسجلوا شكرهم لمانويل على خدمته على مدار الـ 18 شهرًا الماضية".

وقال سوليفان في بيان النادي، "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة أننا اتخذنا هذا القرار، كان من دواعي سروري العمل مع شخص من عياره، ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشيًا مع طموحاتنا هذا الموسم".

وتلقى وست هام الهزيمة السبت من ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1- 2، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

ويحل الفريق في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، من 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم.