الأرجنتين توقف صرف رواتب السيناتورات والبرلمانيين

اتخذت الأرجنتين قراراً بوقف صرف رواتب السيناتورات والبرلمانيين لمدة ستة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وجاء القرار بتوقيع رسمي من نائبة رئيس البلاد، رئيسة مجلس الشيوخ، كريستينا كيرشنر، ورئيس مجلس النواب، سيرجيو ماسا. حيث ينص مرسوم القرار على :" تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات، إضافة للأعضاء السياسيين في المجلسين، لمدة 180 يوما.

وجاء في المرسوم: "قانون التضامن الاجتماعي يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع عبر إعلان حالة الطوارئ في قطاعات، الاقتصاد، والأمن، والخدمات العامة، والصحة".

وفي تغريدة، قال ماسا، إنه "يجب على جميع القطاعات التحرك في ظل حالة الطوارئ الحالية، ولهذا السبب قررنا تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات والأعضاء السياسيين لـ 180 يوما".

والأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الأرجنتينية قانونا جديدا للتضامن الاجتماعي، يتضمن تعديلات في مختلف القطاعات، من قبل التقاعد، والخدمات الاجتماعية والعامة، وغيرها.

وتدافع الحكومة عن القانون باعتباره يهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بينما تقول المعارضة إنه "غير ضروري" لأن الأزمة الحالية ليست مشابهة لتلك التي كانت في 2001، ولا تستدعي تنفيذ مثل هذا القانون.