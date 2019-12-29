تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 29/12/2019، حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.

ودعت السائقين في حال وقوع الحوادث أن يبادر بتحريك السيارة لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، لافتاً إلى أنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين طرق نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.