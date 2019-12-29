مداهمات واعتقالات واسعة في العيسوية تطال 12 مواطناً

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، 29/12/2019 حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالعيسوية في القدس المحتلة طالت 12 مواطناً .

وقالت مصادر محلية ان الاحتلال "الاسرائيلي " اعتقل 12 مواطناً خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة ، بزعم انهم مطلوبون وتحويلهم للاستجواب في منطقة مجهولة.

ويشار الى انه قد عرف من بين المعتقلين: سامي انور عبيد، مراد أنور عبيد، سامر أنور عبيد، فادي علي عليان، ناصر علي محمود، الحاج زكريا عليان، كايد محمود، مروان داري، فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.