أسعار العملات اليوم 29/12/2019- استقرار الدولار

تشهد أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 29/12/2019، استقراراً بعد أن عانت من الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وجاءت حالة الاستقرار في أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الأحد 29/12/20192019 بعد أن تعافى في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 29/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4600 دولار/ شيكل

4.8700 دينار / شيكل

3.8350 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0000 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9300 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار