طقس فلسطين اليوم 29/12/2019- ارتفاع الحرارة

تشهد حالة طقس فلسطين اليوم الأحد 29/12/2019، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، كما سيكون غائماً جزئياً وبارداً فيما تكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

كما ستكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.