"فلسطين اليوم" تكشف النقاب عن آليات وإجراءات اعتماد العاملين على بند العقود والبطالة

كشفت مصادر حكومية في غزة النقاب عن الآليات والاجراءات والمحددات الناظمة لاعتماد ملف العاملين على بند (العقد/البطالة الدائمة).
وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن الامانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت قراراً بتسوية ملفات موظفي عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة لحفاظ حقوقهم، بالآليات التالية:
- التعيين لا يكون إلا بموجب اعلان خارجي لوظائف مدرجة على جدول تشيكلات الوظائف المعتمد وذلك وفقاً لنصوص القانون ومبادئ العدالة والانصاف.
- لا ينطبق على العاملين على بند العقد/ البطالة الدائمة مبدأ التسابق الداخلي المعمول به لموظفي الخدمة المدنية.
- تكليف ديوان الموظفين العام بالتعميم على العاملين على بند العقد (العقد/ البطالة الدائمة) من غير العاملين في الوظائف الحرفية والخدماتية بضرورة التسجيل للتنافس على المسابقات الخارجية التي يعقدها الديوان وتتوافق مع مؤهلهم العلمي.
- تكليف ديوان الموظفين العام بإنهاء عقود العقود العام على بنود (العقد/ البطالة الدائمة) ممكن بلغوا سنة 60 عاماً، وكما تكلف الوزارة وزارة المالية بدراسة صرف ضمان اجتماعي لهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اسبوعين من تاريخه.
- يمنح العاملين على بند (العقد/البطالة الدائمة) الذين يجتازون الامتحان التحريري عند تسابق الخارجي عدداً من الدرجات وفقاً لسنوات التي قضوها في الخدمة الحكومية وذلك وفقاً للتالي:
- يمنح درجة عن كل سنة يضاف الى النتيجة النهائية لنموذج التقييم.
- يمنح عدد من الدرجات لبند سنوات الخبرة (إن وجد) المدرج في النماذج المعمول بها في ديوان الموظفين العام، وفقاً لعدد سنوات خبرته وحسب الاصول.
- من ينجح في المسابقات الخارجية من العاملين على بند (العقد/ البطالة الدائمة) ويصل له الدور الوظيفي في قوائم ديوان الموظفين العام، يتم تحويلة عقده الى عقد ينتهي بالتعيين، ويحدد تاريخ السير في اجراءات التعيين حسب السياسات الحكومية المقرة
- يحق للدائرة الحكومية طلب التجديد للعاملين على بند العقد الذين لم يجتازوا التسابق الخارجي في حال لم يتم التعيين على بندهم المالي ووجود احتياج فعلي لوظيفتهم.
- الموافقة على تعيين العاملين على بند العقد البطالة الدائمة في الوظائف الحرفية في الفئتين الرابعة والخامسة، وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون عقده مبرم من وزارة المالية، والمسمى عقد مالية او بطالة دائمة.
- ان يمضي على تعيينه على بند (العقد/ البطالة الدائمة) مدة خمس سنوات فأكثر.
- ان يكون لديه وقت صدور قرار تعيينه ما يزيد عن تسع سنوات وصولاً لسن التقاعد.
- ان يكون المتعاقد معه يعمل فعلياً في إحدى الوظائف الحرفية والخدماتية لدى الدوائر الحكومية.
- ان يجتاز مقابلة شخصية من قبل لجنةٍ مشكلةِ من ديوان الموظفين العام والدائرة المالية الحكومية التي يعمل بها، وذلك للتأكد من ملائمته للوظيفة.
- ان يتوفر احداثي وظيفي للتعيين عليه في الدائرة الحكومية التي يعمل بها.
- التسوية الموضحة في البند 8 اعلاه لمعالجة حالات مضى او سيمضي على تعيينها على بند العقد / البطالة الدائمة خمس سنوات فأكثر بحيث يصبح هذا البند متناقض ولا يخضع لهذه التسوية من يتم التعاقد معه بعد صدور هذا القرار.
- تكليف ديوان الموظفين العام بمتابعة بملف العقود وفي سبيل ذلك يقوم بإعداد نظامٍ اداري خاص بمتابعة العاملين على بند (البطالة/العقود الدائمة) يشمل الاجازات، والمخالفات، وانهاء الخدمات، وما الى ذلك من اجراءات ادارية وانضباطية على ان يتم رفع النظام للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهرٍ من تاريخه.