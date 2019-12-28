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لحفظ حقوقهم وفق إجراءات ناظمة

"فلسطين اليوم" تكشف النقاب عن آليات وإجراءات اعتماد العاملين على بند العقود والبطالة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:32 - 28 ديسمبر 2019
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كشفت مصادر حكومية في غزة النقاب عن الآليات والاجراءات والمحددات الناظمة لاعتماد ملف العاملين على بند (العقد/البطالة الدائمة).

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن الامانة العامة لمجلس  الوزراء اتخذت قراراً بتسوية ملفات موظفي عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة لحفاظ حقوقهم، بالآليات التالية:

  1.  التعيين لا يكون إلا بموجب اعلان خارجي لوظائف مدرجة على جدول تشيكلات الوظائف المعتمد وذلك وفقاً لنصوص القانون ومبادئ العدالة والانصاف.
  2. لا ينطبق على العاملين على بند العقد/ البطالة الدائمة مبدأ التسابق الداخلي المعمول به لموظفي الخدمة المدنية.
  3. تكليف ديوان الموظفين العام بالتعميم على العاملين على بند العقد (العقد/ البطالة الدائمة) من غير العاملين في الوظائف الحرفية والخدماتية بضرورة التسجيل للتنافس على المسابقات الخارجية التي يعقدها الديوان وتتوافق مع مؤهلهم العلمي.
  4. تكليف ديوان الموظفين العام بإنهاء عقود العقود العام على بنود (العقد/ البطالة الدائمة) ممكن بلغوا سنة 60 عاماً، وكما تكلف الوزارة وزارة المالية بدراسة صرف ضمان اجتماعي لهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اسبوعين من تاريخه.
  5. يمنح العاملين على بند (العقد/البطالة الدائمة) الذين يجتازون الامتحان التحريري عند تسابق الخارجي عدداً من الدرجات وفقاً لسنوات التي قضوها في الخدمة الحكومية وذلك وفقاً للتالي:
  • يمنح درجة عن كل سنة يضاف الى النتيجة النهائية لنموذج التقييم.
  • يمنح عدد من الدرجات لبند سنوات الخبرة (إن وجد) المدرج في النماذج المعمول بها في ديوان الموظفين العام، وفقاً لعدد سنوات خبرته وحسب الاصول.
  1. من ينجح في المسابقات الخارجية من العاملين على بند (العقد/ البطالة الدائمة) ويصل له الدور الوظيفي في قوائم ديوان الموظفين العام، يتم تحويلة عقده الى عقد ينتهي بالتعيين، ويحدد تاريخ السير في اجراءات التعيين حسب السياسات الحكومية المقرة
  2. يحق للدائرة الحكومية طلب التجديد للعاملين على بند العقد الذين لم يجتازوا التسابق الخارجي في حال لم يتم التعيين على بندهم المالي ووجود احتياج فعلي لوظيفتهم.
  3. الموافقة على تعيين العاملين على بند العقد البطالة الدائمة في الوظائف الحرفية في الفئتين الرابعة والخامسة، وفقاً للشروط التالية:
  • أن يكون عقده مبرم من وزارة المالية، والمسمى عقد مالية او بطالة دائمة.
  • ان يمضي على تعيينه على بند (العقد/ البطالة الدائمة) مدة خمس سنوات فأكثر.
  • ان يكون لديه وقت صدور قرار تعيينه ما يزيد عن تسع سنوات وصولاً لسن التقاعد.
  • ان يكون المتعاقد معه يعمل فعلياً في إحدى الوظائف الحرفية والخدماتية لدى الدوائر الحكومية.
  • ان يجتاز مقابلة شخصية من قبل لجنةٍ مشكلةِ من ديوان الموظفين العام والدائرة المالية الحكومية التي يعمل بها، وذلك للتأكد من ملائمته للوظيفة.
  • ان يتوفر احداثي وظيفي للتعيين عليه في الدائرة الحكومية التي يعمل بها.
  1. التسوية الموضحة في البند 8 اعلاه لمعالجة حالات مضى او سيمضي على تعيينها على بند العقد / البطالة الدائمة خمس سنوات فأكثر بحيث يصبح هذا البند متناقض ولا يخضع لهذه التسوية من يتم التعاقد معه بعد صدور هذا القرار.
  2. تكليف ديوان الموظفين العام بمتابعة بملف العقود وفي سبيل ذلك يقوم بإعداد نظامٍ اداري خاص بمتابعة العاملين على بند (البطالة/العقود الدائمة) يشمل الاجازات، والمخالفات، وانهاء الخدمات، وما الى ذلك من اجراءات ادارية وانضباطية على ان يتم رفع النظام للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهرٍ من تاريخه.
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