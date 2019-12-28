"فلسطين اليوم" تكشف النقاب عن آليات وإجراءات اعتماد العاملين على بند العقود والبطالة

التسوية الموضحة في البند 8 اعلاه لمعالجة حالات مضى او سيمضي على تعيينها على بند العقد / البطالة الدائمة خمس سنوات فأكثر بحيث يصبح هذا البند متناقض ولا يخضع لهذه التسوية من يتم التعاقد معه بعد صدور هذا القرار.

التسوية الموضحة في البند 8 اعلاه لمعالجة حالات مضى او سيمضي على تعيينها على بند العقد / البطالة الدائمة خمس سنوات فأكثر بحيث يصبح هذا البند متناقض ولا يخضع لهذه التسوية من يتم التعاقد معه بعد صدور هذا القرار.