الهباش: المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية في خطر شديد بسبب الاحتلال

قال قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش "إن المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية في خطر شديد بسبب الاحتلال، وأن على العالم أن يتدخل قبل فوات الأوان".

واضاف الهباش: إسرائيلي متطرف اقتحم كنيسة القيامة بالقدس المحتلة وهو يحمل سكينًا، وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سراحه بعد وقت قليل من القبض عليه، بحجة أنه مختل عقليًا .. تمامًا كذاك المتطرف الصهيوني الذي أحرق المسجد الأقصى عام ١٩٦٩ وقالوا عنه إنه مختل عقليًا، وكذاك المجرم الذي ارتكب مجزرة المسجد الإبراهيمي عام ١٩٩٤ وقالوا مختل عقليًا!".

وتابع: قوات الاحتلال كل يوم تقتل أو تعتقل أي فلسطيني بحجة أنه كان يحمل سكينًا، أما الإسرائيلي فيحق له في قانونهم الأعوج ما لا يحق للفلسطيني.