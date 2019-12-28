نائب اردني: لا يمكن لنا أن نقبل بشراء غاز فلسطين من سارق فلسطين

أعلن النائب في البرلمان الأردني طارق سامي خوري رفضه وجود سفارة الكيان الصهاينة في عمان، مشدداً على رفضه اتفاقية الغاز بين الاردن والكيان الإسرائيلي.

وقال النائب: أنا طارق سامي خوري ضد وضد اتفاقية العار اتفاقية وادي عربة وضد شراء غاز فلسطين من سارق فلسطين.. قولوا ماشئتم واتهموني بما شئتم لن أبدل قناعاتي.

وفي السياق نفذت مساء السبت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وقفة احتجاجية امام أمام دار رئاسة الوزراء لرفض هذه الاتفاقية والمطالبة بإلغائها قبيل دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل ومحاسبة المسؤولين عنها.