اردنيون غاضبون يحرقون محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من الكيان

تمكن عدد من الاردنيون من حرق محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من "اسرائيل" الى الأردن، وسط غضب شعبي من قرار استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي.

وذكرت مصادر اعلامية اردنية أن الفاعلين اقدموا على حرق المحولين ببلدة "إبسر أبو علي"، غرب مدينة إربد والتي يمر منها الخط، وهو الحريق الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وأوضح بشار التميمي نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس ورود ملاحظة لمركز الاتصال صباح يوم السبت عن حريق لكيبل جهد متوسط ارضي يغذي محول توزيع في منطقة ابسر ابو علي خاص بمشروع الغاز.

وقال لصحيفة الغد الأردنية إن الفرق الفنية بادرت بالتوجه إلى الموقع حيث تبين أن الحريق قد تضرر بانهيار العازلية على الكيبل المغذي للمحول، دون حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الفرق الفنية قامت بصيانة العطل واعداد محضر ضبط مشترك مع الجهات الأمنية تمهيدا لمخاطبة المحافظ.