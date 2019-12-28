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ماذا ردت "إسرائيل" على السلطة بشأن الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:28 - 28 ديسمبر 2019
انتخابات فلسطينية انتخابات فلسطينية
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ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبري أن الكيان الإسرائيلي تجاهل طلباً للسلطة للسماح للمقدسيين شرق القدس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة بأن حكومة الاحتلال برئاسة، بنيامين نتنياهو، اتخذت قرارا بتجاهل رسالة بعثها الجانب الفلسطيني الشهر الماضي وعدم الرد عليها سواء بالقبول أم بالرفض، مشيرة إلى أن فحوى الرسالة تتحدث عن طلب السلطة من الحكومة الإسرائيلية اجراء انتخابات في شرق القدس.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين ان قرار الحكومة الإسرائيلية بتجاهل الطلب قرار نهائي وتم اتخاذه نتيجة مناقشات على مستوى عال في الحكومة خلال الأيام الأخيرة، مرجحة ان يعرقل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، متوقعة أن يتم تأجيلها مرة أخرى إلى موعد غير معروف.

يشار إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن المرسوم الرئاسي حول إجراء الانتخابات مرتبط بالرد الإسرائيلي على طلب السماح لسكان القدس بالمشاركة فيها.

 

 

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